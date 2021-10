Milano: arrestati due uomini per furto aggravato in concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polfer di Milano hanno arrestato, nella giornata di ieri, due algerini di 24 e 25 anni, irregolari, per furto aggravato in concorso. I due si sarebbero impossessati di uno zaino, rubandolo dal bagagliaio di un auto, mentre il conducente era distratto. Notati dagli agenti, sono stati celermente bloccati e arrestati. Lo zaino, contenente materiale per un valore di oltre 500 euro, è stato restituito al proprietario.(Com)