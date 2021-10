Covid: Capolei-Gasparri (FI), bene riaperture, prevale la linea di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro incessante svolto in queste settimane da Forza Italia, riapriranno con capienza massima i luoghi di cultura e di spettacolo, cinema e teatri, e finalmente ripartiranno le discoteche". Lo dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Forza Italia,Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio e Maurizio Gasparri, senatore. "Questo consentirà agli operatori di tornare a guadagnare in attesa che si torni alla normalità. Siamo soddisfatti che abbia prevalso la linea del buonsenso. Ora l'obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a una riapertura completa di tutte le attività, all'aperto e al chiuso", concludono.(Com)