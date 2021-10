Fd'I: De Maria (Pd), da Meloni nessuna condanna fascismo, non adatta a guidare Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi Giorgia Meloni fa finta di non capire: nella sua intervista non c'è alcuna condanna del fascismo ne' l'intenzione di chiudere con quel mondo che ancora si ispira agli orrori del Ventennio". Lo dichiara in una nota Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, già Sindaco di Marzabotto, secondo cui "c'è invece la presunzione di mettere sullo stesso piano fascismo e comunismo. Come se non conoscesse la storia del nostro Paese e il ruolo dei comunisti italiani per la conquista della libertà e la costruzione della democrazia. Per una che vorrebbe guidare il Paese non solo è ormai tardi ma è ancora davvero troppo poco".(Com)