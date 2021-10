Imprese: Fismic Confsal in vista di tavolo Mise su Stellantis, servono garanzie da azienda e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In previsione dell'incontro domani presso il Mise con la direzione Stellantis, il ministro Giancarlo Giorgetti e il viceministro Gilberto Pichetto, la Fismic Confsal ha riunito il proprio coordinamento nazionale. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. "Pur considerando la fase di straordinari cambiamenti in atto nel settore automotive, aggravati da costante aumento dei costi delle materie prime e penuria di microprocessori, chiediamo al governo e all'azienda che si faccia al più presto chiarezza sul futuro del settore nel nostro Paese e sul destino dell'occupazione", ha commentato il segretario generale, Roberto Di Maulo, aggiungendo che per i lavoratori degli stabilimenti di Melfi e Termoli rimangono “incertezze per il presente e per il futuro”. (segue) (Com)