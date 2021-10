Imprese: Fismic Confsal in vista di tavolo Mise su Stellantis, servono garanzie da azienda e governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nostre richieste, ha continuato Di Maulo, sono quelle di “azzerare il contatore degli ammortizzatori sociali, come promesso dal ministro Orlando per garantire l'aggancio alla ripresa regolare di forniture e all'arrivo dei nuovi modelli a trazione elettrica; rifinanziare gli incentivi al mercato per l'acquisto di vetture maggiormente ecologiche; estendere la distribuzione elettrica (autostradale e centri cittadini). In particolare, secondo il segretario generale, va pensata una rete per la distribuzione di idrogeno oggi totalmente assente sul territorio nazionale, assicurando una continuità di confronto sul piano industriale Stellantis che non penalizzi la rete dell'indotto automobilistico nazionale. All'azienda, prosegue la nota, i sindacati chiedono un “confronto sul futuro industriale di tutti gli stabilimenti italiani e certezze ai lavoratori: il 2030 è vicino e noi vogliamo sapere in anticipo quale sia la missione produttiva e se sia in grado di garantire lo stesso livello occupazionale esistente oggi". (segue) (Com)