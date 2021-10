Imprese: Fismic Confsal in vista di tavolo Mise su Stellantis, servono garanzie da azienda e governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati, prosegue la nota, sono “ben consapevoli dell’accelerazione che ha subito il processo di abbandono dei motori termici, nonostante questo noi chiediamo che l'azienda, supportata dal governo, faccia quegli investimenti indispensabili per restare competitiva sul mercato: sappiamo bene che il domani sarà fatto di cambiamenti epocali, vogliamo affrontarli e contrattare affinché questi non producano una desertificazione occupazionale, ma che offrano un'occupazione stabile, un forte settore automotive in Italia e lavoratori con competenze in grado di dare future alle loro famiglie e contribuire alla ricchezza del Paese". (Com)