Roma: aggredisce militari a mercato Esquilino, nello zaino un coltello e un martello

- Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante, in servizio di stazione mobile nella zona di piazza Vittorio Emanuele II, mentre si trovavano nei pressi del mercato Esquilino, sono stati improvvisamente avvicinati da un cittadino straniero – poi identificato in un 27enne di origini ivoriane, pregiudicato – il quale, pronunciando frasi sconnesse, ha immotivatamente aggredito i militari che stavano tentando di calmarlo. Il ragazzo, durante la colluttazione, ha tentato più volte di prendere qualcosa che trasportava nello zaino che aveva con sé, senza riuscirci, perché i carabinieri lo hanno immobilizzato grazie anche allo spray anti-aggressione in dotazione. (segue) (Rer)