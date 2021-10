Roma: aggredisce militari a mercato Esquilino, nello zaino un coltello e un martello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta riportata la calma, e identificato il soggetto, i militari hanno ispezionato lo zaino del ragazzo, rinvenendo all’interno un coltello con lama lunga 15 cm, tre canne di bambù con estremità appuntite, un martello, un tablet ritenuto provento di furto e una serie di chiavi. Uno dei militari è stato anche morso ad un polpaccio dal 27enne durante le concitate fasi dell’arresto: visitato in ospedale, ne avrà per 5 giorni. Il cittadino della Costa d’Avorio è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e porto illegale di oggetti atti ad offendere. Sono ancota in corso accertamenti sul tablet e sulle chiavi sequestrate. (Rer)