Iran: muore a Parigi primo presidente dopo rivoluzione islamica Abolhassan Banisadr

- Abolhassan Banisadr, primo presidente dell’Iran dopo la rivoluzione islamica del 1979, è morto oggi a Parigi all’età di 88 anni. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Banisadr è fuggito da Teheran nel 1981 dopo essere stato messo sotto accusa per aver sfidato il crescente potere dei religiosi e trovò rifugio in Francia dove ha trascorso il resto della sua vita. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia, l'ex capo di stato è deceduto in un ospedale di Parigi al termine di una lunga malattia. Prima della sua presidenza, Banisadr servì come ministro degli Affari Esteri nel governo ad interim, formato dopo l'abolizione della monarchia in Iran.