Vajont: Serracchiani (Pd), quasi un suicidio mettersi contro la natura

- "L'uomo che si mette contro la natura e devasta l'ambiente illudendosi di trarne profitto immediato commette quasi un suicidio. Con speculazioni, ignoranza, depistaggi, disprezzo dell'ambiente e delle vite umane, la tragedia del Vajont è un esempio tra i peggiori e dunque da inchiodare per sempre nella nostra memoria, perché simili errori e crimini non si ripetano più". E' la riflessione della presidente del gruppo del Partito democratico alla Camera Debora Serraccchiani, in occasione del 58esimo anniversario del disastro del Vajont. "La transizione ecologica e industriale - ha aggiunto - non sono teorie astratte né illusioni di adolescenti: sono l'urgenza di oggi, sono una parte fondamentale del Pnrr". (Com)