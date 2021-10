Polonia: Tusk (Piattaforma civica) lancia manifestazione pro Ue domani a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito polacco Piattaforma civica, Donald Tusk, ha indetto una manifestazione domenica pomeriggio a Varsavia, per “difendere la Polonia europea”. L’iniziativa di Tusk, ex presidente del Consiglio europeo, arriva dopo la sentenza della Corte costituzionale polacca che ribadisce la superiorità del diritto nazionale su quello dell’Ue. “Possiamo solo fermarli insieme”, ha scritto Tusk su Twitter, in riferimento alla Corte costituzionale polacca e al partito di governo Diritto e giustizia (PiS). Tusk in un messaggio video ha messo in evidenza come la sentenza della Corte polacca potrebbe determinare “l’illegalità” dell’appartenenza di Varsavia all’Unione europea. “Forse gli agricoltori polacchi saranno costretti a ridare indietro tutti i soldi ricevuti dall’Ue”, ha spiegato Tusk. Il leader di Piattaforma civica ha poi ricordato come la sentenza “non avrà significato pratico, ma costituisce un passo politico nella marcia al di fuori dell’Unione europea”. Tusk ha poi accusato il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro di aver “forzato” la decisione della Corte costituzionale polacca. (segue) (Vap)