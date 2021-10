Polonia: Tusk (Piattaforma civica) lancia manifestazione pro Ue domani a Varsavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha commentato la sentenza, secondo cui gli articoli 1 e 19 del Trattato Ue sono incompatibili con la Costituzione della Polonia, speficiando che essa non porterà a una "Polexit". Il primo ministro ha affermato che "la sentenza della Corte costituzionale ha confermato quanto segue letteralmente dal contenuto della Costituzione della Repubblica di Polonia, ovvero, che la Carta fondamentale ha una primazia rispetto ad altre fonti del diritto. Lo stesso è stato confermato negli ultimi anni dalle Corti costituzionali di molti Stati membri", ha sottolineato Morawiecki. "Abbiamo gli stessi diritti degli altri paesi. Vogliamo che questi diritti siano rispettati. Non siamo un ospite indesiderato nell'Unione europea. Ecco perché non accettiamo di essere trattati come un Paese di seconda classe. Vogliamo una comunità basata sul rispetto, non un'associazione” in cui si adottano due pesi e due misure, ha proseguito il premier. L’Unione europea, ha proseguito il capo del governo polacco, “è anche la nostra comunità, la nostra Unione. Vogliamo questa Unione e continueremo a tentare di crearla". (segue) (Vap)