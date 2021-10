Polonia: Tusk (Piattaforma civica) lancia manifestazione pro Ue domani a Varsavia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla sentenza della Corte costituzionale di Varsavia, la Commissione europea ha annunciato di sostenere i principi fondanti dell'ordinamento giuridico dell'Ue e che non esiterà a fare uso dei suoi poteri ai sensi dei trattati per salvaguardare l'applicazione uniforme e l'integrità del diritto dell'Unione. Per la Commissione, la sentenza solleva serie preoccupazioni in relazione al primato del diritto dell'Unione europea e all'autorità della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione sostiene e riafferma i principi fondanti dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Cioè che il diritto dell'Ue ha il primato sul diritto nazionale, comprese le disposizioni costituzionali e tutte le sentenze della Corte di giustizia europea sono vincolanti per tutte le autorità degli Stati membri, compresi i tribunali nazionali. (segue) (Vap)