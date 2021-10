Roma: con pugno causa morte cliente, chiuso locale altri 7 sanzionati dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusa l'attività di un locale in via Tiburtina dove, il primo ottobre scorso, un uomo, cliente del locale, ha perso la vita a causa di un pugno sferrato dal figlio del proprietario. Lo ha disposto il Questore di Roma. La notifica del provvedimento, emesso dopo un'approfondita istruttoria della Divisione amministrativa della Questura, è stata eseguita dagli agenti del commissariato San Lorenzo. Il proprietario dell'attività era già stato sanzionato per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di licenza dalla Polizia di Stato e da Polizia Roma Capitale. (segue) (Rer)