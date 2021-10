Roma: con pugno causa morte cliente, chiuso locale altri 7 sanzionati dalla polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici giorni, questo lo stop imposto dal Questore di Roma ad un bar in viale Tirreno dove, pochi giorni fa, in una zona circostante allo stesso, un 27enne romano aveva aggredito un ragazzo peruviano, provocandogli la frattura delle ossa nasali. Prima di questo episodio, al titolare dell'esercizio commerciale erano già state contestate diverse sanzioni, per il mancato funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, per la violazione delle misure anti – Covid, e diverse violazioni accertate dalla Guardia di Finanza, come la mancata revisione periodica del misuratore fiscale. Ad apporre i sigilli al locale, dopo la chiusura dell'istruttoria della Divisione amministrativa e sociale della Questura di Roma, sono stati gli agenti del III distretto Fidene Serpentara. (segue) (Rer)