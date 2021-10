Roma: con pugno causa morte cliente, chiuso locale altri 7 sanzionati dalla polizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cocaina trovata sul lavandino del bagno e clienti trovati in possesso di hashish, questi tra i motivi che hanno determinato l'emissione di un altro provvedimento di sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, sempre per 15 giorni, a carico di un'attività commerciale in via della Primavera. La notifica del provvedimento al titolare, a seguito del procedimento amministrativo istruito dal Divisione polizia amministrativa e sociale, è stata eseguita dal V distretto Prenestino. Al locale erano già state contestate sanzioni amministrative per violazione delle norme anti-Covid e relative al controllo dei green pass dei clienti. (segue) (Rer)