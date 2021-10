Roma: con pugno causa morte cliente, chiuso locale altri 7 sanzionati dalla polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici giorni di chiusura anche per un minimarket a via delle Meduse a Fiumicino, il cui titolare era stato deferito all'autorità giudiziaria dagli agenti del commissariato di zona. L'uomo, infatti, dopo esser stato sanzionato con la chiusura provvisoria dell'esercizio per 3 giorni, perché aveva omesso di indossare il dispositivo di protezione individuale nelle interazioni con i clienti e non aveva osservato una scrupolosa igiene nella sua attività, ha continuato, incurante della sanzione, a tenere aperta l'attività. (segue) (Rer)