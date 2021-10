Roma: con pugno causa morte cliente, chiuso locale altri 7 sanzionati dalla polizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre si è proceduto all'ispezione, nella zona di via Po, di un'attività di ristorazione dove è stata riscontrata una violazione sanzionata amministrativamente, oltre alla presenza di 3 lavoratori non in regola con il contratto di lavoro, la cui irregolarità è stata comunicata all'Ispettorato Nazionale del lavoro per gli adempimenti del caso. Infine, gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno sanzionato il titolare di un esercizio di vicinato in piazza Immacolata per inottemperanza al divieto di assembramento, con una multa di 400 euro ed una chiusura provvisoria di 3 giorni. Successivamente, è stata sanzionata anche un'altra attività in via degli Equi per la vendita di sostanze alcoliche oltre l'orario consentito, ed applicata una sanzione di 350 euro. (Rer)