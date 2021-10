Pa, Brunetta: "Con certificato verde e ritorno in presenza crescita al 6,2-6,3 per cento nel 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La certificazione verde per il lavoro pubblico e privato, insieme al ritorno in presenza della pubblica amministrazione, consentirà ad intere parti delle nostre città di riprendere a vivere: e questo, oltre ad efficienza e produttività, vuol dire consumi, che a loro volta vogliono dire reddito. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, intervenendo al Forum in Masseria. “Questo vuol dire che molto probabilmente ci sarà un boom nell’ultimo trimestre dell’anno, con il tasso di crescita che andrà oltre il sei per cento attestandosi a 6,2 o 6,3: inoltre, il trascinamento del 2021 nei confronti del 2022 sarà molto alto, ed è probabile che questa eredità positiva si traduca in una crescita attorno al 5 per cento l’anno prossimo, e non al 4,5 che si prevede”, ha detto. (Rin)