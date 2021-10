Roma: scontro tra volante e tram 8 a Circonvallazione Gianicolense, in codice rosso 2 agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina intorno alle ore 8:30 pattuglie della Polizia locale del XII gruppo Monteverde sono intervenute in Circonvallazione Gianicolense altezza civico 101 per un incidente che ha coinvolto una volante della polizia di Stato ed il tram 8. I due agenti a bordo del veicolo di servizio sono stati trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale San Camillo. La conducente del tram, una donna di 40 anni, in stato di choc, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all'ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici del caso. Nessun passeggero del tram risulta ferito. Le pattuglie dei caschi bianchi sono ancora impegnate negli accertamenti per ricostruire esatta dinamica dell'incidente. (Rer)