Clima: Casellati, impegno contro cambiamenti lo dobbiamo ai giovani

- “Il concetto di sostenibilità è al centro del nostro dibattito. Abbiamo cercato di interpretarlo e declinarlo come ricerca di una nuova armonia tra i Popoli e il Pianeta, volta a costruire una via di prosperità per il futuro. Questo è l’impegno che dobbiamo ai tanti giovani che, in tutto il mondo, continuano a scendere in piazza per difendere il nostro bene in assoluto più comune, il clima”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, questa mattina in occasione dell’udienza del Papa con i rappresentanti P20 e Cop26. (Rin)