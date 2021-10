Veca: Sala, perdita gravissima per comunità, era un anticipatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono in pace, sono pronto, mi dispiace per la mia famiglia”. Sono le parole che, durante un colloquio a luglio, Salvatore Veca ha affidato a don Adriano Castagna, il parroco della chiesa degli Angeli custodi in via Colletta a Milano che le ha riferite oggi durante l'omelia della cerimonia funebre. Una cerimonia a cui, era presente il sindaco Giuseppe Sala con la compagna Chiara Bazoli, l'assessore alla cultura Filippo del Corno e una folta rappresentenza del mondo culturale di Milano, dall'architetto Stefano Boeri ad Andrée Ruth Shammah, a Gabrtiele Nissim, Ezio Mauro, Lina Sotis, Gad Lerner e il mondo della politica rappresentato, oltre che dal sindaco, anche dal capogruppo del Partito democratico al Consiglio regionale della Lombardia Fabio Pizzul e dall'europarlamentare Pierfrancesco Majorino. “La perdita di Salvatore Veca – ha detto sala in un intervento commemorativo – per la nostra città è una perdita molto molto più grave di quanto a una riflessione frettolosa potrebbe sembrare, una perdita gravissima. È stato oggettivamente una guida, un faro un esempio per la nostra comunità. Salvtore era un elemento di riflessione fondamrntale, vedeva le cose prima degli altri era un anticipatore, aveva la capacità di livello molto alto di riflessione, riusciva a tirare fuori un'idea di futuro prima degli altri. A volte qualcuno le derubricava a idee da filosofo, invece lui ci prendeva, sapevo che lui c'era e avrebbe fatto la sua parte”. “Nella mia azione da politico e da sindaco – ha proseguito Sala rivolgendosi alla moglie di Veca, Nicoletta, con cui il filosofo è stato sposato per 45 anni – attingo molto alle cose imarste da salvatore, per me è stato un maestro e spero sia stato un maestro per tutta la nostra comunità”. (Rem)