Rifiuti: Ama, diserbo fuori da contratto servizio igiene urbana in linea con disposizioni Arera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, in una nota, "evidenzia e segnala nuovamente che, in linea con la normativa vigente e con le disposizioni Arera, il diserbo non rientra più nelle attività previste dal vigente Contratto di servizio". L’autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, infatti, nell’ambito del 'Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti', con Deliberazione 443/2019 e successivi chiarimenti, ha definito il perimetro gestionale dei servizi assoggettati alla tassa sui rifiuti (TaRi) chiarendo che questo tipo di attività rientra nella 'gestione del verde pubblico' ovvero 'tra le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani'. Non sono pertanto in alcun modo attribuibili all’Azienda eventuali situazioni di arretrato relative al diserbo su strada", precide l'azienda capitolina in riferimento a quanto dichiarato oggi su un noto quotidiano dall’ex consigliere Paolo Ferrara. (Com)