Vaticano: Papa, il Sinodo non sia formalismo, intellettualismo e immobilismo (2)

- Il secondo rischio che Papa Francesco ha voluto evidenziare, parlando del Sinodo che si apre domani, è quello dell'intellettualismo: "Far diventare il Sinodo una specie di gruppo di studio, con interventi colti ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo – ha osservato Francesco - è una sorta di 'parlarci addosso', dove si procede in modo superficiale e mondano, finendo per ricadere nelle solite sterili classificazioni ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del Popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo". L'ultimo rischio in cui si può incorrere con il Sinodo che si apre domani, è quello dell'immobilismo, ha spiegato Papa Francesco, cioè la tentazione di non cambiare nulla perché "si è sempre fatto così, questa parola è un veleno nella vita della Chiesa. Si è sempre fatto così è meglio non cambiare". Ma Bergoglio ha ammonito: "Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell'errore di non prendere sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore. Per questo è importante che il Sinodo sia veramente tale, sia un processo in divenire; coinvolga, in fasi diverse e a partire dal basso, le Chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione". (Civ)