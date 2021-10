Vaticano: Papa Francesco, Chiesa sinodale, ascolto e vicinanza le opportunità da cogliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco nel suo discorso di apertura ai partecipanti al momento di riflessione che fa da prologo al Sinodo che vedrà il suo avvio domani, ha sottolineato le opportunità che offre l'appuntamento: "La prima è quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare – ha spiegato Francesco - il Sinodo ci offre poi l'opportunità di diventare una Chiesa dell'ascolto: di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell'adorazione e nella preghiera, ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento della vita pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine - ha evidenziato il Papa - abbiamo l'opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza che non solo a parole, ma con la presenza, stabilisca maggiori legami di amicizia con la società e il mondo: una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo di Dio". (Civ)