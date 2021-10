Grecia: sondaggio, amministratori delegati ottimisti su sviluppo economico post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati in Grecia sono più ottimisti sugli sviluppi economici e commerciali dopo la pandemia. Lo riferisce uno studio della società di consulenza Kpmg, ripreso dal quotidiano ellenico "Kathimerini". Il sondaggio di Kpmg si basa sulle opinioni di 1.325 amministratori delegati in undici importanti mercati globali e 50 del mercato greco. In particolare, il 76 per cento degli amministratori delegati greci (e il 60 per cento a livello globale) ha espresso certezza sulle prospettive di crescita dell'economia globale, mentre l'82 per cento degli amministratori delegati greci ha dichiarato di essere certo sulle prospettive di crescita dell'economia del Paese (rispetto al 66 per cento prima della pandemia). L'80 per cento degli ad greci si è detto ottimista sulle prospettive di crescita della propria impresa, con fusioni e acquisizioni che svolgono un ruolo fondamentale negli sforzi per un'ulteriore crescita e aumentare il potenziale digitale. (Gra)