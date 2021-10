Vaticano: Papa, non serve un'altra Chiesa ma una Chiesa diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha chiuso il suo discorso ai partecipanti al momento di riflessione che fa da prologo al Sinodo che vedrà il suo avvio domani, con la messa in San Pietro, citando padre Congar il quale diceva: "Non bisogna fare un'altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa". Il Santo Padre ha osservato: "Per una 'Chiesa diversa', aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera: con docilità e coraggio". (Civ)