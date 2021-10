Mediterraneo: conclusa la decima edizione conferenza Shade Med ospitata da Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decima edizione della conferenza Shade Med 2021 "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea" si è conclusa ieri pomeriggio, svoltasi in modalità virtuale il sette e l'otto ottobre 2021. Lo rende noto un comunicato dell’Operazione EunvaForMed Irini. L'evento, co-ospitato con il Comando Marittimo della Nato (Marcom) a Northwood, ha visto la partecipazione di relatori di alto livello che hanno tracciato un quadro della complessa situazione che la regione del Mediterraneo sta vivendo. Per la seconda volta Shade Med è stata organizzata dall’Operazione EunvaForMed Irini."In questi due intensi giorni, abbiamo avuto il piacere di accogliere i rappresentanti di organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, la Nato, l’Oim e l’Ue, agenzie come Frontex, Interpol e Emsa così come diversi membri di Ong. Posso dire con orgoglio che abbiamo avuto ospiti e partecipanti provenienti da 31 paesi. A Shade Med abbiamo avuto il piacere di accogliere militari, diplomatici, accademici, politici e rappresentanti dell'industria", ha dichiarato il contrammiraglio Stefano Turchetto, comandante dell'Operazione EunvaForMed Irini, nel suo discorso di chiusura della conferenza. (segue) (Com)