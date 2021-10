Italia-Africa: Sereni, nostro approccio al continente multilivello e sinergico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha destinato più del 50 per cento dei fondi della sua Cooperazione allo sviluppo all'Africa, continente che riveste per il nostro Paese "un ruolo prioritario" e nel quale operiamo non solo a livello istituzionale ma anche "spontaneo". Lo ha dichiarato la viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Marina Sereni, nel suo intervento all'Italia Africa Business Week (Iabw), evento "non solo commerciale ma di cooperazione a tutto tondo" in corso oggi a Roma e che mette al centro l'incontro fra diplomatici, imprese, universitari e rappresentanti delle diaspore. "Nel 2020 i Paesi dell'Africa sono stati destinatari di 160 milioni di euro stanziati dalla Cooperazione italiana", ha detto Sereni, aggiungendo che è obiettivo del 2021 portare questi finanziamenti a 176,5 milioni. Sereni ha quindi elogiato "l'approccio italiano" all'Africa, capace di unire alle azioni istituzionali quelle spontanee di ong, fondazioni, privati e cooperanti che rendono "sinergico" il rapporto dell'Italia con il continente. La viceministra auspica che si continui nella direzione di sviluppare un dialogo tra le parti che includa anche i giovani, "vero valore aggiunto" della cooperazione italo-africana. (Res)