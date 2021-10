© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati presenteranno una “piattaforma integrativa” del Gruppo Fincantieri. È quanto si legge in una nota di Fim, Fiom e Uilm nazionali, in cui viene precisato che la presentazione avrà luogo il prossimo 11 ottobre alle ore 11, presso il Centro Congressi Cavour a Roma, alla presenza dei segretari generali Roberto Benaglia, Francesca Re David e Rocco Palombella. (Com)