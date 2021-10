Credito: opuscolo Commissione Ue su servizi pagamento diventa audioguida per iniziativa Abi e Uici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online l'audioguida sui servizi di pagamento in Europa e i diritti degli utenti, realizzata sulla base del vademecum diffuso dalla Commissione europea. Stando al relativo comunicato stampa, questo nuovo strumento permette l'ascolto dell'informativa Ue per approfondire, tra l'altro, i principali aspetti introdotti dalla seconda direttiva europea sui servizi di pagamento, la cosiddetta Psd2, che ha l'obiettivo di promuovere un mercato dei pagamenti ancora più innovativo, facile e sicuro per i cittadini. Sviluppata dall’Associazione bancaria italiana (Abi) e dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus Aps, in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell'Uici, l'audioguida è a sostegno delle persone cieche e ipovedenti grazie al suo format pienamente fruibile. Con un linguaggio semplice e immediato, l'audioguida riproduce le informazioni contenute nel vademecum della Commissione. Ecco, in breve, quali: è possibile effettuare pagamenti in tutta Europa con la stessa semplicità e sicurezza dei pagamenti nel proprio paese; gli esercenti non possono addebitare costi aggiuntivi se si paga con una carta intestata a un consumatore emessa nell'Ue; le tutele riguardano tutti i tipi di pagamenti elettronici; chiunque soggiorni legalmente in Europa ha diritto a un conto bancario per effettuare pagamenti elettronici. (Com)