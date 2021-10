Roma: con pandemia "diritti in ginocchio", presentato libro su Festival del cinema di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un lavoro sicuramente faticoso - ha detto la curatrice Sudiro - ma estremamente gratificante perché mi ha permesso di entrare in luoghi che non sono assolutamente frequentati dalle tv e dai taccuini dei giornalisti. Ho viaggiato, idealmente, dall'Asia al Medio Oriente, all'America latina al cuore dell'Europa dove, lo vediamo, le democrazie vacillano e ne abbiamo una riprova continua e basti pensare a come è gestito il dramma dei migranti, a quello che succede nella cosiddetta rotta Balcanica o la sentenza vergognosa del tribunale del Locri che ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere. Un uomo onesto e dal cuore grande che è riuscito a trasformare un piccolo centro come Riace in un Centro di accoglienza e di amore". (segue) (Rer)