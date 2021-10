Roma: con pandemia "diritti in ginocchio", presentato libro su Festival del cinema di Napoli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlare dei diritti umani - ha detto a margine dell'evento il direttore "L'Atlante delle Guerre", Raffaele Crocco - è fondamentale per tentare in qualche modo di ricostruire la pace. Quello che sta succedendo in questi mesi in Afghanistan ne è la prova più eclatante ed incredibile. Noi per 20 anni abbiamo occupato un territorio dicendo porteremo la democrazia e ci siamo scordati completamente, in realtà, di portare i diritti umani. Senza quelli non siamo riusciti a portare, semmai va portata, la democrazia e certamente abbiamo creato una situazione che ha consentito ai talebani di tornare a ricreare ingiustizie e come sempre le vittime sono le persone. In questo l'informazione è fondamentale perché è uno dei pilastri per la costruzione della pace e della democrazia, se c'è una buona informazione c'è la possibilità per i cittadini per le persone di decidere e scegliere e quindi di vivere all'interno del diritto". (Rer)