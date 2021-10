Turismo: Garavaglia, Paese si impegni nello sviluppo del turismo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, è ora che l'Italia inizi a impegnarsi nello sviluppo del turismo sostenibile che sarebbe anche "uno degli obiettivi del Recovery Fund". "Sul piano del turismo abbiamo a breve in Consiglio dei Ministri un decreto che utilizzerà le risorse del Recovery per rimettere a nuovo le strutture ricettive italiane, questa è la cosa più importante", ha poi proseguito il ministro, a margine della conferenza stampa per la presentazione del progetto "Itinerari in treno storico Fam Trip Lombardia", ideato da Fondazione FS. "Finanziare e sostenere iniziative come questa dei treni storici aiuta a sviluppare il turismo nelle realtà interne, non solo nei grandi attrattori, perché l'Italia è tutta bella", ha concluso Garavaglia (Rem)