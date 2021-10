Roma 2021: Boccia (Pd), scelta è fra Capitale europea o sovranismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “O si sta ancorati fortemente all’Europa e si vuole una Roma che torni a fare la Capitale, o si è legati ai muri, come Salvini: i romani devono decidere”. Lo ha affermato il responsabile per gli enti locali del Partito democratico, Francesco Boccia, parlando del ballottaggio nella Capitale a microfoni di Rainews24. “Quasi il 70 per cento dei cittadini ha votato per programmi che non erano di destra”, ha poi ricordato. (Rin)