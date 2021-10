Lazio: Zingaretti, borse di studio umanitarie per studenti e studentesse afghani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la comunità internazionale - spiega Zingaretti - ha il dovere di lavorare con le armi della diplomazia per la garanzia dei diritti umani e per la salvaguardia e libertà delle persone nel territorio afghano- ha poi proseguito il presidente-noi tutti dobbiamo spenderci per assicurare alle migliaia di donne, uomini, bambine e bambini arrivati nelle nostre città accoglienza e solidarietà. La Regione Lazio ha sentito il dovere di dare il proprio contributo, da subito. Siamo stati la Regione italiana più impegnata nell'accoglienza dei cittadini afghani, subito dopo la crisi, garantendo a circa mille persone una quarantena sicura, la vaccinazione e assistenza psicologica, soprattutto ai tantissimi minori arrivati nel nostro territorio. Ora occorre proseguire con la concretezza e fornire quanto serve per sostenere questi ragazzi nella costruzione del proprio futuro e di un altro Afghanistan". (Com)