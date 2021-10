Georgia: l'11 ottobre giorno di commemorazione per crollo del palazzo a Batumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 ottobre è stato dichiarato il giorno di commemorazione in Georgia per la tragedia a Batumi, dove ieri è crollato un palazzo con diverse vittime accertate. Finora sono cinque i decessi confermati, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Il premier georgiano Irakli Garibashvili ha espresso le sue condoglianze per le famiglie delle vittime, annunciando che le autorità statali forniranno assistenza a coloro che sono stati coinvolti dall'incidente. I colpevoli verranno assicurati alla giustizia, ha aggiunto il capo del governo. Nel frattempo il ministero dell'Interno ha reso noto che sono già state arrestate tre persone, mentre le indagini proseguono. (Rum)