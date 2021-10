© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidità dell'uomo, 1.917 innocenti persero la vita, tra cui 487 bambini. Una delle pagine più tristi della nostra storia. Mai dimenticare". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)