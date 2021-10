Imprese: Generali inaugura a Trieste la nuova sede dell’Archivio storico del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha inaugurato oggi a Trieste la nuova sede dell’Archivio storico, nei rinnovati spazi di palazzo Berlam, in occasione dei 190 anni dalla fondazione della compagnia. Stando al relativo comunicato stampa, il patrimonio archivistico racconta un patrimonio unico di know-how, esperienze, iniziative di business, legate ai valori di innovazione, capacità di reagire alle sfide, internazionalità e responsabilità d'impresa, che da sempre fanno parte del Dna del Gruppo Generali, tramandati nel tempo da dipendenti e agenti, consentendo alla compagnia di diventare una realtà tra le più importanti a livello internazionale. Oggi, prosegue la nota, questo racconto è rappresentato da 19 storie realizzate dallo scrittore e attore Matteo Caccia: una storia corale che vede coinvolti diversi paesi, culture, lingue, comunità e popoli così come cosmopolita e aperta è l’impronta genetica in cui si è plasmata la storia di Generali fin dalla sua fondazione, che “non a caso avvenne a Trieste, all’epoca porto franco dell’impero austriaco, luogo di scambio di culture e contaminazioni, di fermenti, sperimentazione e innovazione”. Ne è un esempio l’invenzione del distributore automatico di polizze, che suscitò l’entusiasmo di Matilde Serao. Scrittrice più volte candidata al Nobel per la letteratura, ne parlò su “Il Mattino” di Napoli il 30 maggio 1899. (segue) (Com)