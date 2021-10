Imprese: Generali inaugura a Trieste la nuova sede dell’Archivio storico del Gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali, prosegue la nota, acquisì per prima la tecnologia di un’azienda nata da poco per installarla nelle stazioni principali e dar modo ai viaggiatori di tutelarsi contro gli infortuni quando intraprendevano uno spostamento: una garanzia di rimborso in modo automatico e istantaneo, senza bisogno di firme e complicazioni burocratiche. Introducendo nel distributore una moneta da 10 centesimi si otteneva infatti una polizza che offriva al portatore una protezione contro eventuali infortuni contratti durante il viaggio, in treno o in battello a vapore. Un distributore è oggi presente in Archivio. Un altro esempio della ricerca e della volontà di innovare di Generali è la partecipazione ai tentativi di difesa attiva dal meteo avverso con i cannoni antigrandine, in uso già agli inizi del ventesimo secolo. Generali contribuiva alla campagna sperimentale degli spari grandinifughi mediante il concorso nelle spese che gli assicurati avrebbero sostenuto per gli impianti, oltre che con uno sconto sui premi delle polizze sottoscritte. È nel 1836 che per opera di Generali nacque la prima polizza italiana di assicurazione contro i danni della grandine. Questa assicurazione rientra nell’Ottocento in un settore nuovo e rischioso, per la difficoltà di stabilire tariffe e premi adeguati a causa della carenza di dati. Generali si impegna in proprio con un lavoro di raccolta dati fatto sul campo dalla propria rete agenziale – le cui testimonianze documentali assumono un valore anche artistico – che non solo rende il settore grandine meno incerto, ma fa anche progredire lo studio dei fenomeni atmosferici, con la collaborazione dal 1881 con l’Ufficio centrale di meteorologia di Roma. (segue) (Com)