Imprese: Generali inaugura a Trieste la nuova sede dell’Archivio storico del Gruppo (3)

- Tra i documenti conservati in Archivio, ci sono tra gli altri il fascicolo personale dello scrittore Franz Kafka, con la richiesta di impiego e il curriculum autografo, la documentazione di Umberto Nobile per la storica spedizione scientifica al Polo Nord, e l’assicurazione spaziale a fianco degli Stati Uniti e della Cina. E ancora, polizze antiche, album fotografici, esemplari preziosi che ricordano la partecipazione alle esposizioni universali o celebrano anniversari. Firme prestigiose ma anche documenti meno noti, oggetti entrati nella vita quotidiana come i manifesti di Beltrame, Boccasile e Dudovich, si accompagnano a colorati pieghevoli pubblicitari stampati in diverse lingue, alle targhe incendio che ancora oggi campeggiano su case e palazzi. Tra i più grandi archivi assicurativi, dichiarato bene culturale dal ministero per la Cultura italiano, l’Archivio storico custodisce un racconto collettivo che intreccia la storia della società a quelle delle persone attraverso circa 65 mila unità di descrizione archivistica per circa 15 chilometri lineari di documentazione, tremila volumi di verbali degli organi direttivi, statuti, bilanci e libri contabili riprodotti e consultabili in formato digitale, tremila riproduzioni da fotografie sciolte, album fotografici e materiale a stampa d’epoca. (Com)