Italia-Grecia: conclusa missione a Igoumenitsa e Corfù dell'ambasciatrice Falcinelli

- Si è conclusa ieri la missione dell’ambasciatrice d’Italia in Grecia, Patrizia Falcinelli, a Igoumenitsa e a Corfù. Con oltre 2,7 milioni di passeggeri e 3,7 milioni di tonnellate di merci in transito ogni anno, il porto di Igoumenitsa, nella regione dell’Epiro, è un crocevia delle rotte che collegano Italia e Grecia via mare e un punto nevralgico per i trasporti verso la macroregione dei Balcani e del Mar Nero. Negli incontri con le autorità locali, l’ambasciatrice Falcinelli ha esaminato le opportunità economiche derivanti dalla presenza del porto, le prospettive della cooperazione transfrontaliera e un rafforzamento dei contatti di sicurezza e nel settore culturale. A Corfù, una delle destinazioni turistiche preferite dai turisti italiani e sede della Regione delle Isole Ionie, gli incontri con le autorità locali sono stati dedicati al rafforzamento della cooperazione culturale ed economica. (segue) (Gra)