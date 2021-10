Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa al funerale del filosofo Salvatore Veca.Parrocchia angeli Custodi, via Colletta, 21 (ore 11)REGIONEL'assessore regionale a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi e quello al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni partecipano alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Itinerari in treno storico Fam Trip Lombardia”, ideato da Fondazione FS Italiane con il Ministero del Turismo.Stazione Centrale, binario 6 (ore 10)VARIEPresentazione del progetto "Quarto Connessa"Sede Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, via Amoretti, 30 (ore 10)Conferenza stampa di presentazione del progetto “Itinerari in treno storico”, finanziato dal Ministero del Turismo e promosso da Fondazione FS. Intervengono: Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, Lara Magoni, assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Liberio Andreatta, Presidente vicario della Fondazione FS ItalianeStazione Centrale, binario 6 (ore 10, accredito ore 9:30 al Fast Track Trenitalia) (Rem)