Africa: Di Maio a "Avvenire", sviluppo sostenibile centrale per la presidenza italiana G20

- Lo sviluppo sostenibile del continente africano riveste un ruolo di primo piano all’interno dei lavori della presidenza italiana del G20. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista al quotidiano “Avvenire”. “Abbiamo fortemente voluto ascoltare la voce dell’Africa alla vigilia della Conferenza di Glasgow sulla Cop26 e del Summit di Roma del G20 del 31 ottobre a cui su iniziativa italiana, è invitato il presidente della Commissione dell’Unione Africana. Lo sviluppo sostenibile del continente africano riveste infatti un ruolo di primo piano all’interno dei lavori della presidenza italiana del G20”, ha detto. In occasione della ministeriale Esteri “che ho presieduto a Matera il 29 giugno abbiamo discusso delle numerose sfide che l’Africa si trova oggi a fronteggiare tra cui lotta al cambiamento climatico, transizione energetica, crescita economica, istruzione e lavoro, debito e sicurezza alimentare”, ha proseguito, ricordando l’adozione della Dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare, “piattaforma di impegni per rendere i sistemi alimentari più sostenibili e resilienti”. (segue) (Res)