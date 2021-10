Africa: Di Maio a "Avvenire", sviluppo sostenibile centrale per la presidenza italiana G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le responsabilità per quanto riguarda il cambiamento climatico sono comuni ma differenziate, a seconda dell’impatto di ogni Paese sull’ambiente, ha spiegato Di Maio. Nel caso dell’Africa, quelle responsabilità si limitano al 3 per cento del riscaldamento climatico. L’Africa è però anche il Continente che, per crescita demografica e potenziale umano ed economico, “ha addirittura più degli altri la necessità di una crescita basata su energie pulite”. “Ci troviamo oggi di fronte, come forse mai prima nella storia, all’opportunità di un modello di crescita, che, invece di replicare i guasti prodotti da uno sfruttamento insostenibile delle risorse del pianeta, conduca la stessa razionalità economica a considerare conveniente il ricorso alle energie rinnovabili, all’idrogeno verde, ad una maggiore efficienza energetica, ed alle molteplici altre vie che si aprono grazie alla ricerca, al progresso tecnologico ed alla finanza verde”, ha detto il ministro. L’Italia svolgerà un ruolo di primo piano, “anche attraverso il contributo di alcune nostre grandi società italiane che operano in Africa, e che grazie al loro know-how e a tecnologie all’avanguardia nel campo dell’energia pulita hanno fatto della transizione energetica la propria priorità”, ha detto il ministro. (Res)