Vaticano: monsignor Grech, ascolteremo le paure di alcuni fedeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Percepisco la difficoltà di alcuni fratelli e sorelle che si sentono ancora incerti e hanno paura di fronte a questo cammino". Lo ha detto monsignor Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, nel suo discorso di saluto ai partecipanti al momento di riflessione che si sta tenendo in Vaticano e che anticipa l'apertura del Sinodo che si avrà domani. "Mi rivolgo fraternamente a loro dicendo: non abbiate paura di farci sapere le vostre paure. La Segreteria del Sinodo è qui anche per ascoltare le vostre perplessità e i vostri timori: possono essere salutari per questo processo sinodale". (Civ)