Roma: controlli a Testaccio, irregolarità in una birreria multa da 5.600 euro

- I carabinieri della stazione Roma Aventino, con la collaborazione dei militari specializzati del Nucleo antisofisticazione e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro di Roma, hanno eseguito verifiche in alcuni esercizi commerciali della zona di Testaccio, rilevando irregolarità in una birreria della zona. In particolare, nel corso dell’ispezione dei militari, è emersa l’assenza del piano di autocontrollo per la conservazione degli alimenti e l’impiego di un lavoratore senza aver preventivamente comunicato agli organi preposti l’instaurazione del rapporto di lavoro. Nei confronti del titolare, un romano di 80 anni, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.600 euro. (Rer)