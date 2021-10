India-Danimarca: al via oggi la visita della premier Frederiksen a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi, 9 ottobre, la visita di Stato che la premier della Danimarca, Mette Frederiksen, effettuerà in India fino a lunedì, 11 ottobre. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. La leader danese, si legge nella nota, incontrerà il presidente indiano, Ram Nath Kovind, e il primo ministro, Narendra Modi. Inoltre, avrà interazioni con rappresentanti di centri studi, studenti e altri esponenti della società civile. La visita cadrà a poco più di un anno dal vertice virtuale del 28 settembre 2020, in occasione del quale i due Paesi hanno istituito la “Partnership strategica verde”. Modi e Frederiksen avranno l’opportunità di esaminare la relazione bilaterale e i progressi compiuti da allora, oltre che di discutere di questioni regionali e multilaterali di comune interesse. Oltre 200 compagnie danesi sono presenti in India e più di 60 aziende indiane operano in Danimarca. Tra i due Paesi c’è una stretta collaborazione nei settori delle energie rinnovabili, delle tecnologie pulite, della gestione dell’acqua e dei rifiuti, dell’agricoltura e dell’allevamento, della scienza, della digitalizzazione e della navigazione. (Inn)