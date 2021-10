Sahel: Di Maio a “Avvenire”, stabilità regionale è prioritaria per Europa e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità del Sahel e la risposta alle esigenze dei Paesi che ne fanno parte è una priorità assoluta per l’Europa e per l’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a “Avvenire”, ricordando anche le recenti missioni in Mali e Niger. “Alla ministeriale della Coalizione Globale Anti Daesh, che abbiamo ospitato e co-presieduto a Roma lo scorso giugno, abbiamo sostenuto la necessità di rafforzare il focus sull’Africa, nella consapevolezza dei rischi di radicalizzazione e terrorismo cui sono esposte alcune aree del continente”, ha detto il ministro, rilevando la promozione della costituzione di una “Piattaforma per l’Africa”, finalizzata a rafforzare le capacità di analisi e il coordinamento interno alla Coalizione rispetto alla minaccia terroristica purtroppo crescente nel Continente africano. (segue) (Res)