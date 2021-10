Sahel: Di Maio a “Avvenire”, stabilità regionale è prioritaria per Europa e Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricordo che l’Italia è parte della missione bilaterale di addestramento e di supporto nella Repubblica del Niger (Misin) e della missione che si occupa del controllo del territorio e delle frontiere tra Burkina Faso, Mali e Niger (Takuba). Al tempo stesso, sosteniamo la necessità di coniugare gli aspetti securitari con iniziative volte a sradicare le cause profonde che portano alla radicalizzazione e all’estremismo violento, in particolare dei soggetti più vulnerabili. Siamo, ad esempio, tra i Paesi donatori del Global Community Engagement and Resilience Fund (Gcerf), che conduce attività di prevenzione nelle comunità più a rischio. Anche la nostra attività di cooperazione allo sviluppo è da sempre in prima linea nel continente africano con iniziative volte a migliorare la vita quotidiana delle popolazioni locali e favorire uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)